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00:49 16 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Температура в Киеве побила 140-летний рекорд

Ночь на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года – температура под утро не опустилась ниже 22,8°С.

Как свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, температура под утро четверга, 15 июля, не опустилась ниже 22,8°С.

«Таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С», – отмечается в сообщении.

Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов, сообщают в ЦГО.

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Тэги: Киев, рекорд, аномальная жара
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