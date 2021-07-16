Температура в Киеве побила 140-летний рекорд
Ночь на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года – температура под утро не опустилась ниже 22,8°С.
Как свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, температура под утро четверга, 15 июля, не опустилась ниже 22,8°С.
«Таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С», – отмечается в сообщении.
Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов, сообщают в ЦГО.
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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 25 июня были установлены сразу три рекорда.
К приросту полученных прививок привели увеличение количества прививочных бригад и организация записи на инъекцию.
В среду столбик термометра в столице поднялся до 15,2 градусов. Такой показатель был зафиксирован 139 лет назад.