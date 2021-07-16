Украинских миротворцев отправили в Конго

Владимир Зеленский подписал указ о направлении дополнительного персонала для миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

В документе отмечается, что участие Украины в Миссии ООН по стабилизации в Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.

«Направить для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек», – говорится в указе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Тэги: миротворцы, Демократическая республика Конго