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01:51 16 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинских миротворцев отправили в Конго

Владимир Зеленский подписал указ о направлении дополнительного персонала для миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

В документе отмечается, что участие Украины в Миссии ООН по стабилизации в Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.

«Направить для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек», – говорится в указе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Тэги: миротворцы, Демократическая республика Конго
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