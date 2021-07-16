Украинских миротворцев отправили в Конго
Владимир Зеленский подписал указ о направлении дополнительного персонала для миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.
В документе отмечается, что участие Украины в Миссии ООН по стабилизации в Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.
«Направить для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек», – говорится в указе.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Новости по теме
Военнослужащий ВС Украины, находясь в составе миссии ООН в Демократической Республике Конго, заболел 11 ноября.
Российские военно-транспортные самолеты уже выполнили 140 рейсов для переброски миротворцев в Нагорный Карабах.
Неподалеку курортного городка Шарм-эль-Шейх в Египте разбился военный вертолет с миротворцами многонациональных сил.