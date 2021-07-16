Телеканал «1+1» оштрафовали за трансляцию сериала на русском языке
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «1+1» на 71,5 тыс. гривен за трансляцию сериала «Кухня» на русском языке весной 2020 года.
Как сообщается на сайте Нацсовета, трансляция сериала «Кухня» на русском языке с украинскими субтитрами «есть нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».
Компания должна оплатить штраф в течение 30 дней.
Напомним, что основным владельцем телеканала является миллиардер Игорь Коломойский.
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