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Главная » Украина » Общество
02:55 16 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Телеканал «1+1» оштрафовали за трансляцию сериала на русском языке

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «1+1» на 71,5 тыс. гривен за трансляцию сериала «Кухня» на русском языке весной 2020 года.

Как сообщается на сайте Нацсовета, трансляция сериала «Кухня» на русском языке с украинскими субтитрами «есть нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Компания должна оплатить штраф в течение 30 дней.

Напомним, что основным владельцем телеканала является миллиардер Игорь Коломойский.

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Тэги: телевидение, русский язык
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