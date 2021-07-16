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03:41 16 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем

15 июля в Подольском районе Киева водителю троллейбуса стало плохо за рулем, спасти его не удалось.

Трагедия произошла на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой.

Около 8:30, идя на работу, работник «Киевской служба спасения» заметил, как неожиданно остановился троллейбус. Как оказалось, водителю во время движения стало плохо.

Спасатель вызвал «скорую» и позвал на помощь коллег из службы спасения, чье подразделение находится рядом.

«Спасатели начали реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи. Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось», – отмечается в сообщении.

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Тэги: Киев, водитель, троллейбус
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