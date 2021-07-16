Бразильские модели снялись голыми в честь Олимпиады
Участницы бразильского конкурса Miss BumBum снялись обнаженными в честь предстоящих Олимпийских игр.
Отмечается, что в фотосессии приняли участие девять моделей, на телах которых был нанесен боди-арт с изображением флагов и олимпийских колец.
Художники потратили на роспись девушек 129 часов. Это стало рекордом и попало в Книгу рекордов Гиннесса.
В фотосессии поучаствовали манекенщицы Playboy Лунна Лебланк, Вануса Фрейтас, Instagram-модели Мари Валентс, Лейла Дантас и Рози Лейтс, а также Дейя Кавалейру и Сюзана Симонет.
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