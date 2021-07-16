Россия поддерживала Трампа, потому что он «психически неуравновешен», – СМИ

Президент России Владимир Путин лично санкционировал операцию по поддержке Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году.

Решение было принято на закрытом заседании Совета национальной безопасности России 22 января 2016 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что на заседание были вынесены конфиденциальные предложения, подготовленные аналитической службой президента в ответ на санкции США против Москвы.

Автором, вероятно, является Владимир Симоненко – высокопоставленный чиновник, возглавляющий экспертный отдел Кремля.

На заседании, вероятно, присутствовали президент России, руководители разведывательных ведомств и ключевые министры.

Отмечается, что в секретном указе, подписанном Путиным по итогам совещания, трем российским разведывательным агентствам было поручено найти практические способы поддержать Трампа.

На тот момент Трамп был лидером в гонке за выдвижение кандидатур от Республиканской партии.

В отчете говорится, что Трамп – «самый многообещающий кандидат» с точки зрения Кремля. В документе Трамп характеризуется как «импульсивный, психически нестабильный и неуравновешенный человек, страдающий от комплекса неполноценности».

В документе также указывается, что Кремль компромат, или потенциальный компромат на Трампа, собранный в период его прошлых «неофициальных визитов на территорию России».

Согласно прогнозу россиян, победа Трампа «безусловно приведет к дестабилизации социально-политической системы США» и заставит вырваться наружу скрытое недовольство.

Приводятся различные меры, которые Кремль может принять в ответ на то, что он считает враждебными действиями Вашингтона. В документе излагаются несколько слабых мест США. К ним относятся «политическая пропасть между левыми и правыми, которая углубляется», медиа-информационное пространство США и настроения против истеблишмента при президенте Бараке Обаме.

В документе также параграфы о том, как Россия может запустить «медиа-вирусы» в американскую общественную жизнь, которые могут самовосстанавливаться. В нем говорится, что это изменит массовое сознание, особенно в определенных группах.

Газета утверждает, что Москва выиграет больше от победы республиканцев. В отчете говорится, что это может привести к «социальному взрыву», который, в свою очередь, ослабит президента США. Он подчеркивает, что победа Трампа принесет международную выгоду. При этом Путин сможет тайно доминировать на любых двусторонних переговорах между США и Россией, разрушить переговорную позицию Белого дома и реализовать смелые внешнеполитические инициативы от имени России.

The Guardian показала документы независимым экспертам, которые заявили, что они выглядят настоящими. Отмечается, что общий тон и напор соответствуют кремлевскому мышлению в сфере безопасности.

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