Вступили в силу новые языковые нормы

Нововведения касаются сфер культуры, туризма, книгоиздания, а также дают старт проведению экзаменов на уровень владения государственным языком.

В Украине в пятницу, 16 июля, начали действовать новые нормы закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года. Об этом накануне сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на странице в Facebook.

В частности, новые нормы предусматривают, что:

языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины;

сопровождение культурных мероприятий в Украине осуществляется на государственном языке, или же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод такого выступления на государственном языке;

объявления, афиши, другие информационные материалы о культурно-творческих и зрелищных мероприятиях и входные билеты изготавливаются на государственном языке. Допускается использование других языков наряду с государственным языком, при этом текст на другом языке не может быть больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке.

Также согласно новым нормам:

публичное исполнение и/или публичный показ театрального спектакля на другом языке, чем государственный, в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;

языком музейного дела и художественных выставок, а также языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

В рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии, в кинозрелищных заведениях Украины допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами, выполненными на государственном языке.

Туристическое и экскурсионное обслуживание должно быть на украинском языке, но туристическое обслуживание иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на другом языке.

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