Американские ученые придумали одежду от комаров

Она становится механическим препятствием между комаром и кожей.

Ученые из университета Северной Каролины построили математическую модель укусов комаров Aedes aegypti и на ее основе создали ткань, защищающую от контакта с этими насекомыми. Она становится механическим препятствием между комаром и кожей, пишет Science Daily.

Исследователи детально изучили, как именно происходит укус, и рассчитали габариты головы комаров, их антенн на макушке и носика. Затем ученые создали три типа ткани — они экспериментировали с толщиной волокна и размерами пор.

Первый материал был тоньше одного миллиметра, но его поры были очень маленькие. Поэтому комары не смогли проткнуть ткань и добраться до кожи.

Второй материал быть средней толщины, как и его поры. Пройти носиком сквозь них комар мог, но их размер не позволял просунуть голову настолько, чтобы дотянуться до тела человека.

Поры третьего материала были крупными, но его толщина мешала впиться в кожу.

Из тканей пошили нижнее белье и рубашку. Оба элемента гардероба в конечном итоге на 100% защитили добровольца от укусов комаров. Он находился в боксе с 200 голодными насекомыми в течение 20 минут: половину времени сидел, вторую — стоял.

Стартап Vector Textiles уже запатентовал технологию и собирается шить одежду для продажи на территории США.

Комары Aedes aegypti переносят лихорадку денге, желтую лихорадку, вирус Зика и другие заболевания. Ученые считают, что их одежда сможет защитить людей не только от насекомых этого вида, но и от других — строение их тела схоже.

Тэги: одежда от комаров