В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере
Он соединяет берега канала и открыт для пешеходов и велосипедистов
В Амстердаме установили 12-метровый стальной мост — первый в мире, напечатанный на 3D-принтере. Он соединяет берега канала Аудезийдс Ахтербургвал и открыт для пешеходов и велосипедистов, пишет Daily mail.
Мост оснащен десятком датчиков, которые будут отслеживать его деформацию и вибрацию. Так инженеры будут знать, когда потребуется ремонт или модификация.
Ученые хотят выяснить, можно ли напечатанную на 3D-принтере сталь использовать для создания более крупных и тяжелых конструкций.
Мост оснащен десятком датчиков, которые будут отслеживать его деформацию и вибрацию. Так инженеры будут знать, когда потребуется ремонт или модификация.
Ученые хотят выяснить, можно ли напечатанную на 3D-принтере сталь использовать для создания более крупных и тяжелых конструкций.
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