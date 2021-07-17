В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

Он соединяет берега канала и открыт для пешеходов и велосипедистов

В Амстердаме установили 12-метровый стальной мост — первый в мире, напечатанный на 3D-принтере. Он соединяет берега канала Аудезийдс Ахтербургвал и открыт для пешеходов и велосипедистов, пишет Daily mail.

Мост оснащен десятком датчиков, которые будут отслеживать его деформацию и вибрацию. Так инженеры будут знать, когда потребуется ремонт или модификация.

Ученые хотят выяснить, можно ли напечатанную на 3D-принтере сталь использовать для создания более крупных и тяжелых конструкций.

Мост оснащен десятком датчиков, которые будут отслеживать его деформацию и вибрацию. Так инженеры будут знать, когда потребуется ремонт или модификация.

Ученые хотят выяснить, можно ли напечатанную на 3D-принтере сталь использовать для создания более крупных и тяжелых конструкций.

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