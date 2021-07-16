Зеленский поставил Монастырскому главную задачу

Главной задачей нового министра внутренних дел президент определил доверие украинцев правоохранительной системе.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 июля, представил новоназначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского и поставил ему задачи.

Так, главной из них глава государства назвал «завоевывание» доверия украинцев к системе правоохранительных органов.

«Вы знаете свою работу лучше меня и лучше любого гражданина Украины. Очень важно, чтобы мы все гордились нашей национальной полицией, нашими правоохранительными органами. И мне кажется, что это задание является главным для нового министра МВД. Это задание не от президента и правительства, а от меня, как от гражданина Украины. Хочу доверять и гордиться», – заявил Зеленский.

Он поприветствовал Монастырского с назначением: «Приветствую вас с этим очень важным, как мне кажется доверием со стороны парламента, правительства и президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром»-

«Очень важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и, прежде всего, министру МВД. Потому что я, как гражданин Украины, хочу очень сильно доверять правоохранительным органам и уважать представителей правоохранительных органов, которые защищают спокойствие и безопасность людей», – добавил Зеленский.

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