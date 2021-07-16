Нафтогаз озвучил планы по закачке газа

С импортом газа пока нет проблем из-за его высокой стоимости на европейском рынке, заверил Витренко.

Рекордные цены на газ на европейском рынке не повлияли на план закачки. О ходе заполнения хранилищ газом к отопительному сезону рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко, пишет Интерфакс-Украина.

«У нас есть планы по импорту и закачиванию импортированного газа, мы их не меняем, даже невзирая на рост цены. У нас хватает ликвидности. Пока мы просто импортируем то, что планировали импортировать, закачиваем в хранилища. Это даст нам возможность пройти отопительный сезон», – сказал он.

В Нафтогазе пока не видят критических угроз в связи с дороговизной газа.

По словам Витренко, сейчас в хранилищах газа больше, чем в прошлые годы. «И на начало отопительного сезона мы собираемся еще значительно увеличить объем газа в хранилищах и намерены войти в отопительный сезон с запасами, которые больше исторических средних показателей», – отметил он.

Как сообщалось, в июне импорт газа вырос в 11 раз по сравнению с маем.

В этом году правительство постановило накопить к отопительному сезону не менее 17 млрд кубометров газа, хотя в прошлый отопительный сезон страна вошла с рекордными запасами в почти 28,5 млрд кубометров.

Закачку импортного газа в ПХГ Украина начала только в июне, а низкие объемы закупок объясняются высокой ценой на газ в Европе, которая превысила 450 долларов за тысячу кубометров.

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