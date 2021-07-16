НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
10:15 17 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нафтогаз озвучил планы по закачке газа

С импортом газа пока нет проблем из-за его высокой стоимости на европейском рынке, заверил Витренко.

Рекордные цены на газ на европейском рынке не повлияли на план закачки. О ходе заполнения хранилищ газом к отопительному сезону рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко, пишет Интерфакс-Украина.

«У нас есть планы по импорту и закачиванию импортированного газа, мы их не меняем, даже невзирая на рост цены. У нас хватает ликвидности. Пока мы просто импортируем то, что планировали импортировать, закачиваем в хранилища. Это даст нам возможность пройти отопительный сезон», – сказал он.

В Нафтогазе пока не видят критических угроз в связи с дороговизной газа.

По словам Витренко, сейчас в хранилищах газа больше, чем в прошлые годы. «И на начало отопительного сезона мы собираемся еще значительно увеличить объем газа в хранилищах и намерены войти в отопительный сезон с запасами, которые больше исторических средних показателей», – отметил он.

Как сообщалось, в июне импорт газа вырос в 11 раз по сравнению с маем.

В этом году правительство постановило накопить к отопительному сезону не менее 17 млрд кубометров газа, хотя в прошлый отопительный сезон страна вошла с рекордными запасами в почти 28,5 млрд кубометров.

Закачку импортного газа в ПХГ Украина начала только в июне, а низкие объемы закупок объясняются высокой ценой на газ в Европе, которая превысила 450 долларов за тысячу кубометров.

Источник:
Тэги: Нафтогаз, импорт газа, европейский рынок
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Нафтогаз повысил цену на газ

Компания повысила тариф Месячный почти до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, тогда как годовой составляет менее 8 тысяч.

Нафтогаз нашел повод судиться с Газпромом

Украинская компания попытается договориться с Газпромом о транзите в Украину газа из Средней Азии. Если не выйдет – подаст иск.

Нафтогаз назвал цену на газ для ТКЭ на год

НАК подготовил для теплокомунэнерго трехлетний контракт, в котором определена цена на газ на ближайшие 13 месяцев.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Нафтогаз озвучил планы по закачке газа

10:15  Украина

В Индии родился младенец с тремя головами

08:26  Мир

Украинская теннисистка Свитолина вышла замуж за француза

06:21  Украина

США отправили в Украину два миллиона доз вакцины Moderna

05:17  Украина

На Закарпатье сгорел отель из-за удара молнии

04:14  Украина

Беларусь надеется, что Россия компенсирует ее убытки от санкций Запада

03:11  Мир

На Кубке мира по шахматам в Сочи зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

02:09  Мир

Епископы США выступили против финансирования государством абортов

01:46  Мир

В Украине подсчитали потери от аннексии Крыма

00:06  Украина

ВР увеличила численность Вооруженных сил Украины

20:00  Украина

Американские ученые придумали одежду от комаров

19:37  Мир

Зеленский поставил Монастырскому главную задачу

18:00  Украина

Тупицкому предъявили новое подозрение

17:30  Украина

Китаец 24 года искал похищенного сына и нашел

17:00  Мир

Монастырский назначен главой МВД

16:00  Украина

Вступили в силу новые языковые нормы

15:00  Украина

В Украине массово останавливаются энергоблоки ТЭС

14:00  Украина

Новости | NetGameSlots.com