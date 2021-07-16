Зеленский ввел Монастырского в состав СНБО
Новый глава МВД стал членом Совбеза, тогда как состав совета покинул Арсен Аваков. Указ уже вступил в силу.
Президент Владимир Зеленский подписал указ №298/2021 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Документ обнародовала пресс-служба главы государства в пятницу, 16 июля.
Согласно указу, новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский стал членом СНБО.
«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича – Министра внутренних дел Украины», – говорится в документе.
Этим же указом президент вывел из состава Совбеза экс-главу МВД Арсена Авакова.
Документ вступает в силу со дня его публикации.
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