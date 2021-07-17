В Украине подсчитали потери от оккупации Крыма
«Центр экономической стратегии» оценил экономические потери от временной оккупации Крымского полуострова Россией.
Соответствующее исследование проводилось по заказу представительства президента Украины в Крыму при поддержке фонда «Возрождение».
Общая оценка – 135,024 млрд долларов.
В эту сумму вошли стоимость земли на полуострове (3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых (52,3 млрд), потери жилой недвижимости населением (42,7 млрд), потери частных компаний (18,4 млрд) и банков (2,7 млрд), потери государства (14 млрд) и местных общин (1,7 млрд).
Экономисты подчеркнули, что это минимальная доказанная оценка экономических потерь, поскольку в нее не включены макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова.
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