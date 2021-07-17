Епископы США выступили против финансирования государством абортов

Комитеты епископата США по вопросам религиозной свободы и по вопросам деятельности в защиту жизни выступили в защиту законодательных поправок, ограничивающих финансирование абортов.

Епископы считают, что аборт приводит к физическим страданиям и эмоционального разрушения женщины и не является медицинской помощью, поэтому не должно финансироваться за счет налогоплательщиков, кроме случаев изнасилования, инцеста или риска для жизни матери.

Соответствующее заявление за подписью кардинала Тимоти Долана и архиепископа Джозефа Науманна была распространена в контексте рассмотрения в парламенте законопроекта, касающегося ассигнований, связанных с трудом, здравоохранением, социальными услугами и образованием.

«Аборт не является здравоохранением, ни социальной услугой», – считают епископы.

Вышеупомянутый законопроект исключает две поправки, касающиеся государственного финансирования абортов: поправки Гайда, принятой 46 лет назад, запрещающий использовать коробов налогоплательщиков на финансирование абортов (за исключением случаев изнасилования, инцеста или угрозы для жизни матери) и поправки Уэлдона, запрещающий дискриминировать физических лиц и учреждения, которые отказываются осуществлять, оплачивать или покрывать расходы на аборт.

По мнению епископов, устранение этих поправок заставит налогоплательщиков оплачивать добровольное прерывание беременности и заставит работников здравоохранения советовать и осуществлять аборты вопреки своим убеждениям, а работодателей и страховые компании – оплачивать и покрывать аборты.

В свете епископы призывают парламентариев «изменить курс» восстановить поправки Гайда и Уэлдона, которые, по их мнению, «спасли миллионы жизней и защитили право на сопротивление совести». Они так же призывают граждан пиддписаты соответствующую онлайн-петицию.

Тэги: католическая церковь, аборты