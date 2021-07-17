Беларусь надеется, что Россия компенсирует ее убытки от санкций Запада

Глава белорусского правительства Роман Головченко считает, что поддержка России полностью перекроет возможные последствия для Беларуси от западных санкций.

По словам Головченко, этот вопрос поднимался во время встречи Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны договорились проработать совместный план, который должен помочь в противодействии санкционному давлению.

Детали плана премьер-министр Беларуси приводить не стал, сославшись на чувствительность темы.

«Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключенных нами соглашений. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит», – заявил Головченко.

Он добавил, что РФ уже наработала «богатый опыт в противодействии санкционному давлению».

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