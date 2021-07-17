На Закарпатье сгорел отель из-за удара молнии
В Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха. Молния попала в здание отеля, сообщает региональное управление ГСЧС.
Загорелась база отдыха в селе Белая Церковь Тячевского района.
Как рассказал охранник, примерно в 22:15 четверга на его глазах молния ударила в антенну на крыше и огонь начал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.
В пожарным удалось за три часа потушить пожар.
«Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж отеля на площади 150 кв. м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м», – говорится в сообщении.
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