НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:26 17 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии родился младенец с тремя головами

В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился ребенок с редким дефектом – тремя головами. Семья теперь страдает от визитов многочисленных паломников.

Отмечается, что младенец родился в результате нормальной беременности.

Две дополнительные головы соединены с задней частью “нормальной” головы младенца и покрыты волосами.

Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.

Источник:
Тэги: Индия, дети
Код блока:
Loading...

Новости по теме

МОЗ планирует COVID-вакцинацию детей

Прививать от коронавируса планируют детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или высокими рисками осложнений от COVID.

В Индии обнаружены новые мутации коронавируса

В индийском штате Махараштра, расположенном в центре страны, выявлены не менее 20 случаев заражения новым вариантом «индийского» штамма коронавируса.

В Индии умер глава самой большой в мире семьи

Зиона Чана страдал диабетом и гипертонией. Вечером в воскресенье больного доставили из дома в клинику, где врачи констатировали смерть.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com