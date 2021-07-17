Известны сроки встречи Зеленского с Байденом

Ранее Зеленский собирался посетить Вашингтон в июле, но СМИ пишут, что это возможно не ранее середины августа.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится в августе, а не в июле, как ожидалось. Об этом в субботу, 17 июля, пишет Зеркало недели со ссылкой на источники.

«Как свидетельствуют наши источники, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений (памятуя о конфузе Банковой, неверно передавшей смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписавшей главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО). Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово «июльский» из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, «что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны».

Тэги: НАТО, США, байден