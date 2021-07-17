На Банковой не видят конкретных шагов против СП-2

Украина не услышала самого интересного по итогам переговоров президента США и канцлера Германии, отметил Сергей Никифоров.

Президент Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска российского газопровода Северный поток-2. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта Северный поток-2, однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода», – заявил Никифоров на брифинге в Офисе президента.

По словам Никифорова, на Банковой благодарны Германии и США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за заявления лидеров этих стран о том, что нельзя позволить России использовать Северный поток-2 как оружие, и о том, что Украина даже по завершении действия действующего с Россией контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

«Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которую требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», – отметил Никифоров.

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