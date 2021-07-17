Украина надеется на сотрудничество РФ по делу МН17

Россия должна сотрудничать со следствием для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности по делу МН17, заявил Зеленский.

Президента Владимир Зеленский в годовщину крушения рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля заявил, что Украина надеется на сотрудничество России со следователями по этому делу.

«Мир и Украина помнят о 298 жертвах Малайзийских авиалиний. Привлечения к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности.

В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что за эти годы преступление детально расследовано, несмотря на нежелание России сотрудничать.

«Сейчас речь идет о поименном установлении каждого преступника и привлечении их к ответственности. Справедливость может занимать время, но она неизбежна», – написал дипломат.

В свою очередь, в Минобороны заявили о прямой причастности России к авиакатастрофе.

«Несмотря на попытки российской пропаганды исказить реальность, с каждым новым доказательством в суде прямая причастность России становится для мира очевиднее. За это и тысячи других преступлений виновные обязательно понесут справедливое наказание», – говорится в заявлении.

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