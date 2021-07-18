Первые украинские олимпийцы прибыли в Токио

В Токио прибыла первая группа олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх.

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на коронавирус, украинцы отправились в Олимпийскую деревню.

Первыми жителями Олимпийской деревни стали представители Украины по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.

«Ребята разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах. В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира», – говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.

Отметим, на Играх в Токио Украина представлена 157 спортсменами, выступающими в 25 видах спорта

Тэги: Олимпиада в Токио