Первые украинские олимпийцы прибыли в Токио
В Токио прибыла первая группа олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх.
После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на коронавирус, украинцы отправились в Олимпийскую деревню.
Первыми жителями Олимпийской деревни стали представители Украины по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.
«Ребята разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах. В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира», – говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.
Отметим, на Играх в Токио Украина представлена 157 спортсменами, выступающими в 25 видах спорта
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