В ДТП в Румынии столкнулись 55 автомобилей
Серия ДТП произошла на трассе Бухарест-Констанца. Полиция перекрыла три километра трассы в сторону моря.
По информации местной полиции, авария произошли в условиях густого тумана, из-за которого видимость на момент столкновений не превышала 50 метров.
В ДТП пострадали 17 человек, в том числе пятеро детей.
Обстоятельства, спровоцировавшие серию ДТП в настоящий момент уточняются.
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