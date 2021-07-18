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04:11 18 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ДТП в Румынии столкнулись 55 автомобилей

Серия ДТП произошла на трассе Бухарест-Констанца. Полиция перекрыла три километра трассы в сторону моря.

По информации местной полиции, авария произошли в условиях густого тумана, из-за которого видимость на момент столкновений не превышала 50 метров.

В ДТП пострадали 17 человек, в том числе пятеро детей.

Обстоятельства, спровоцировавшие серию ДТП в настоящий момент уточняются.

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Тэги: Румыния, дорожно-транспортное происшествие
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