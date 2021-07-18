Во Франции назвали победителей Каннского кинофестиваля

«Золотую пальмовую ветвь», которая является самой известной наградой этого фестиваля, получил фильм «Титан» Джулии Дюкорно.

37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, удостоенной высшей награды за свою киноработу.

Гран-при Канн получили фильмы »Герой» режиссера Асгара Фархиди и »Купе номер шесть» режиссера Юххо Куосманен.

Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм »Аннетт».

Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм »Самый плохой человек в мире».

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм »Нитра»).

Лучший сценарий - »Сядь за руль моей машины» (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).

Приз жюри получили фильмы »Память» Апитчатпона Вирасетакула и »Колено Ахеда» Надава Лапида.

«Золотую камеру» за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм »Мурина».

Основную программу Каннского фестиваля составили 24 фильма, председателем жюри в 2021 году стал американский режиссер и актер Спайк Ли.

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии «Золотой глаз» на Каннском кинофестивале за документальный фильм »Бабий Яр. Контекст» об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.

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