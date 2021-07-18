В НАТО отреагировали на реформу Укроборонпрома

В Альянсе заявили, что «аплодируют» политической воле правительства и парламента Украины, добавив, что реформы пойдут на пользу экономике Украины и ВСУ.

В НАТО поддерживают реформу Укроборонпрома, которая должна приблизить всю оборонную промышленность Украины к принципам, которых в этой сфере придерживаются страны Альянса. Об этом в Одессе заявил представитель НАТО Гордон Скип Дэйвис в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что это правильный путь для Укроборонпрома, который поможет модернизировать бизнес-практики, стратегии и финансовые планы в интересах Украины и ее Вооруженных сил.

«Во-первых, реформа повысит финансовую стабильность Укроборонпрома, во-вторых – укрепит его позиции на рынке, и в-третьих – сделает более привлекательным для потенциальных инвесторов. Это хорошо для экономики Украины, для Вооруженных сил и для ее безопасности», – сказал представитель НАТО.

Он также рассказал, что в странах Альянса нет общей практики организации оборонной промышленности. В некоторых странах главную роль в этом играют государственные корпорации, в других удельный вес предоставляется частному бизнесу. Но все страны Альянса придерживаются общих принципов в этой сфере, включая прозрачность, конкуренцию, парламентский надзор и эффективное государственно-частное сотрудничество. Украина, которая стремится к сближению с НАТО, по его словам, очевидно обязалась принять эти принципы.

Дэйвис подчеркнул, что такие реформы требуют системного видения, стратегического терпения и правовой четкости. Оборонная реформа и модернизация оборонной промышленности являются одними из ключевых в более широком контексте реформ в Украине. Это длительный и сложный процесс, поэтому союзники «аплодируют» политической воле правительства и парламента Украины, которые ускорили продвижение в этих реформах, что особенно важны в условиях борьбы против длительной российской агрессии.

Тэги: НАТО, альянс, всу, реформа Укроборонпром