Укроборонпром вернулся в рейтинг мировых производителей оружия

Рейтинг ежегодно составляет Defense News – авторитетное американское издание, специализирующееся на тематике военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности.

Укроборонпром вернулся в ТОП-100 мировых производителей оружия и занял 97 место. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает пресс-служба государственного концерна.

«В ТОП-100 оборонно-промышленных компаний по итогам прошлого года попали те, которые продали вооружения и военной техники на сумму от 600 млн долл и выше», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Укроборонпром закончил 2020 год с совокупным доходом от продажи ВВТ в 650 млн долларов.

Эксперты прогнозируют, что в ТОП-2021 войдут оборонно-промышленные компании с совокупным доходом от продажи ВВТ около $1 млрд.

Концерн не был в нем представлен с 2017 года.

Примечательно, что в этом году в рейтинге впервые появилось 19 производителей оружия.

Государственный концерн Укроборонпром был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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