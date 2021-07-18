Молдова перекроет трассу между Румынией и Украиной

Перекроют для ремонта движение на магистрали M1, которая начинается от границы с Румынией, и пересекает Леуш, Кишинев, Дубоссары.

В Молдове закроют на год на ремонт участок национальной трассы M1, которая соединяет Украину и Румынию. Об этом сообщила Госадминистрация дорог Молдовы.

«В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину», – говорится в сообщении.

Ремонт трассы начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года. Сообщается, что перекроют движение на магистрали M1, которая начинается от границы с Румынией, и пересекает Леуш, Кишинев, Дубоссары, и заканчивается на границе с Украиной. В

Движение будет перенаправлено по трассам R4 R6 – Гояны – Криуляны – M1 и G72 R6 – Браниште – Криуляны.

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