Молдова перекроет трассу между Румынией и Украиной
Перекроют для ремонта движение на магистрали M1, которая начинается от границы с Румынией, и пересекает Леуш, Кишинев, Дубоссары.
В Молдове закроют на год на ремонт участок национальной трассы M1, которая соединяет Украину и Румынию. Об этом сообщила Госадминистрация дорог Молдовы.
«В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину», – говорится в сообщении.
Ремонт трассы начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года. Сообщается, что перекроют движение на магистрали M1, которая начинается от границы с Румынией, и пересекает Леуш, Кишинев, Дубоссары, и заканчивается на границе с Украиной. В
Движение будет перенаправлено по трассам R4 R6 – Гояны – Криуляны – M1 и G72 R6 – Браниште – Криуляны.
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