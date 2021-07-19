Арестович заявил о развороте Украины на Восток

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что некоторые страны из страха перед Китаем готовы подружиться с Россией в ущерб Украине.

Если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, а их политика сдачи украинских интересов реализовываться, Украина будет вынуждена «развернуться на Восток». Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала Дом.

«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола», – отметил Арестович.

Это означает, уточнил он, что Киев усиленно начнет выстраивать систему отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами.

Арестович считает, что некоторые западные государства настолько опасаются Китая, что «хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта».

При этом он напомнил о поддержке Германией строительства российского газопровода Северный поток-2, а также об инициировании Берлином и Парижем саммита ЕС-Россия.

«И западная элита, военно-политическое руководство Запада раскололось. Потому что даже в Соединенных Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией», – добавил Арестович.

Тэги: ткг, арестович, украинская делегация