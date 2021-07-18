Бельгия открыла границы для украинцев
Совет ЕС внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.
В Бельгии местные власти открыли границы для всех типов путешествий гражданам Украины. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Бельгия открылась для всех типов путешествий Украинская согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше», – сообщил министр.
По словам Кулебы, Совет Европейского Союза 15 июля внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.
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