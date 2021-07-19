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01:49 19 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае зафиксировали первую смерть человека от вируса обезьяны

Вирус, первоначально выделенный в 1932 году, является энзоотиком альфа-герпеса у макак. Он может передаваться при прямом контакте.

«У 53-летнего ветеринара-мужчины, работающего в учреждении, занимающемся исследованиями нечеловеческих приматов, были обнаружены первые симптомы тошноты и рвоты через месяц после того, как он вскрыл двух мертвых обезьян в начале марта», – сообщает Global Times.

Ветеринар обратился за помощью в больницу и в конце концов умер 27 мая, сообщает журнал. Раньше в Китае не было смертельных или даже клинически очевидных инфекций BV, поэтому случай ветеринара стал первым случаем заражения человека BV, выявленным в Китае.

В апреле исследователи собрали спинномозговую жидкость у ветеринара и определили, что он положительный на BV, однако образцы его близких знакомых показали отрицательные результаты на вирус.

Вирус, первоначально выделенный в 1932 году, является энзоотиком альфа-герпеса у макак. Он может передаваться при прямом контакте и обмене выделениями организма, и имеет уровень смертности от 70 до 80 процентов.

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Тэги: смерть, вирус, обезьяна
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