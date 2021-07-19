США расследуют таинственную болезнь своих дипломатов в Вене
По данным СМИ, спецслужбы США подозревают, что причина болезни может быть связана с действиями России.
Американские и австрийские власти расследуют сообщения о таинственном заболевании, на которое пожаловались сразу несколько сотрудников посольства США в Вене.
Дипломаты, разведчики и другие сотрудники миссии жалуются на же симптомы, о которых, начиная с 2016 года, говорили представители американской миссии на Кубе и в других странах мира.
По данным СМИ, спецслужбы США подозревают, что причина болезни может быть связана с действиями России.
О том, что сотрудники американского посольства в Австрии испытывают симптомы, известные как «гаванский синдром», первым сообщил в пятницу журнал New Yorker. Согласно публикации, с момента вступления президента Джо Байдена в должность на них пожаловались более 20 человек, работающих в дипломатическом представительстве в Вене.
Страдающие «гаванским синдромом» в прошлом говорили о постоянной головной боли, головокружении и неспособности сконцентрироваться. Власти США и эксперты предполагали, что причина может быть в воздействии на людей неких радиоволн, природа которых западным спецслужбам пока неизвестна.
В субботу министерство иностранных дел Австрии подтвердило, что власти расследуют данные о таинственном заболевании.
«Мы относимся к этим сообщениям очень серьезно и как принимающее государство совместно с американскими властями пытаемся выяснить причины происходящего, – сказано в заявлении австрийского МИДа. – Для нас самое важное – обеспечить безопасность находящихся в Вене дипломатов и их семей».
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