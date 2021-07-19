В результате ДТП в Луцке погибло три человека

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом в селе Печихвосты.

В Волынской области произошла дорожная авария, в которой погибли три человека, из них один ребенок, и еще девять пострадало, из них шесть детей. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в понедельник, 19 июля.

Указано, что авария случилась накануне вечером в селе Печихвосты Луцкого района.

«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли три человека, из них один ребенок (2017 г.р.) и пострадало девять человек, из них шесть детей (2011-2019 г.р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу», – говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось четыре человека и одна единица техники.

По данным местного издания Волинські новини, в аварию попал автомобиль Ford Focus. В ДТП погиб водитель, пассажирка и маленькая девочка. Люди возвращались с отдыха.

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