Китай вывел на орбиту новую партию спутников

Ракета Чанчжэн вывела на орбиту уже десятую партию спутников дистанционного зондирования.

С космодрома в провинции Сычуань утром в понедельник, 19 июля, стартовала ракета Чанчжэн-2В, которая вывела на орбиту десятую группу спутников дистанционного зондирования, сообщает Синьхуа.

«Китай успешно вывел на намеченные орбиты десятую группу спутников дистанционного зондирования, принадлежащих семейству Яогань-30″, – говорится в сообщении.

Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

При помощи ракеты был также выведен на орбиту спутник Тяньци-15.

Отмечается, что это уже 380 полет ракет-носителей серии Чанчжэн.

Напомним, в начале июля Китай вывел на орбиту пять спутников. Ракета Чанчжэн-2Д стартовала с космодрома Тайюань,

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