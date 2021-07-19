Китай вывел на орбиту новую партию спутников
Ракета Чанчжэн вывела на орбиту уже десятую партию спутников дистанционного зондирования.
С космодрома в провинции Сычуань утром в понедельник, 19 июля, стартовала ракета Чанчжэн-2В, которая вывела на орбиту десятую группу спутников дистанционного зондирования, сообщает Синьхуа.
«Китай успешно вывел на намеченные орбиты десятую группу спутников дистанционного зондирования, принадлежащих семейству Яогань-30″, – говорится в сообщении.
Ракета-носитель со спутниками стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
При помощи ракеты был также выведен на орбиту спутник Тяньци-15.
Отмечается, что это уже 380 полет ракет-носителей серии Чанчжэн.
Напомним, в начале июля Китай вывел на орбиту пять спутников. Ракета Чанчжэн-2Д стартовала с космодрома Тайюань,
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