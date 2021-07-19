ГБР открыло дело по факту решения суда по Тупицкому

Дело по статье о злоупотребление властью или служебным положением, приведшем к тяжким последствиям, открыли по делу Тупицкого.

Госбюро расследований открыло дело по факту вынесения судьями Верховного суда решения о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Как пишет в понедельник, 19 июля, Судебно-юридическая газета, об этом сообщила председательствующая в данном процессе судья Наталия Коваленко.

По данным издания, 15 июля ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил КАС ВС предоставить ГБР:

надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;

данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля.

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