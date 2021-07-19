НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
14:00 19 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ГБР открыло дело по факту решения суда по Тупицкому

Дело по статье о злоупотребление властью или служебным положением, приведшем к тяжким последствиям, открыли по делу Тупицкого.

Госбюро расследований открыло дело по факту вынесения судьями Верховного суда решения о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Как пишет в понедельник, 19 июля, Судебно-юридическая газета, об этом сообщила председательствующая в данном процессе судья Наталия Коваленко.

По данным издания, 15 июля ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил КАС ВС предоставить ГБР:

  • надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу;
  • данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;
  • копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела  № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля.

Источник:
Тэги: власть, верховный суд, ГБР, тупицкий
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Тупицкому предъявили новое подозрение

Отстраненного главу КСУ подозревают в несанкционированном вмешательство в работу системы дистанционного обслуживания клиентов казначейской службы.

Экс-нардепа объявили в международный розыск

Интерпол по запросу ГБР объявил в международный розыск бывшего депутата и экс-главу банка Финансы и Кредит Константина Жеваго.

Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора

Судья должен явиться в ОГП в пятницу для вручения подозрения по уголовному делу о госизмене от 30 октября прошлого года.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com