В Днепре по автобусу с людьми открыли стрельбу

Автобус ехал по мосту, когда неизвестные выстрелили в него. В результате вылетело боковое окно. О пострадавших не сообщается.

В Днепре неизвестные стреляли в автобус с пассажирами. Об этом со ссылкой на патрульную полицию региона сообщает ТСН.uа в понедельник, 19 июля.

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, – водитель двигался по Центральному мосту, когда в автобус маршрута 124-а со стороны лесополосы на левом берегу стреляли неизвестные. У авто вылетело боковое окно.

«Прибыв на место, обнаружили транспортное средство и водителя. Он пояснил, что, когда двигался по мосту, с правой стороны неизвестные в количестве пяти человек произвели выстрел в направлении автобуса из предмета, похожего на пистолет. В результате чего было повреждено боковое стекло автобуса», – заявили правоохранители.

Полиция обследовала лесополосу, но cтрелков не нашли до сих пор.

«Правоохранители устанавливают детали инцидента. Событие зарегистрировали в журнале единого учета. Стрелков пока не задержали. Проводятся проверки», – говорит пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

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