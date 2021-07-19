Газпром выкупил дополнительные транзитные мощности Украины на август

Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. В ближайшее время может быть объявлен дополнительный новый аукцион.

Российский Газпром забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты месячного аукциона.

Отмечается, что на платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на август. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн.

С учетом того, что аукцион на твердые мощности прошел со 100-процентной реализацией, в ближайшее время может быть объявлен дополнительный новый аукцион – на прерываемые мощности (их исполнение зависит от технической способности газотранспортного оператора). Он, скорее всего, может состояться 27 июля.

Также сообщается, что у Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

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