Почти половина украинцев считают качество образования в стране низким
Еще столько же оценили его как посредственное. При этом за год пандемии мнение украинцев о качестве среднего образования снизилось.
Украинцы оценивают качество среднего образования в стране как среднее или низкое. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 19 июля, результаты опроса фонда Демократические инициативы и КМИС.
Так, по данным опроса, в 2021 году 45% украинцев оценили качество среднего образования как низкое, еще 44% назвали его посредственным.
Отмечается, что за последний год количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию.
Опрос проведен в период с 1 по 7 июня 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
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Средства Фонда будут направляться на привлечение высококвалифицированных преподавателей и на выплату премий.
Согласно опросу КМИС в феврале, Зеленский имел поддержку 22,7%, поэтому апрельский рейтинг выше почти на 10%. Порошенко имел 18,3%, а Юлия Тимошенко – 14,5%.