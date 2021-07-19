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20:00 19 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Почти половина украинцев считают качество образования в стране низким

Еще столько же оценили его как посредственное. При этом за год пандемии мнение украинцев о качестве среднего образования снизилось.

Украинцы оценивают качество среднего образования в стране как среднее или низкое. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 19 июля, результаты опроса фонда Демократические инициативы и КМИС.

Так, по данным опроса, в 2021 году 45% украинцев оценили качество среднего образования как низкое, еще 44% назвали его посредственным.

Отмечается, что за последний год количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию.

Опрос проведен в период с 1 по 7 июня 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Тэги: опрос, образование
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