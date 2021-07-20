Зеленский встретился с главой Евросовета

Во время рабочего визита в Грузию Зеленский встретился с Шарлем Мишелем, Майей Санду и Саломе Зурабишвили.

Президент Украины Владимир Зеленский в Грузии встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 19 июля.

Зеленский поблагодарил Мишеля за поддержку в проведении первой встречи в формате ЕС+Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и готовность содействовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров с ЕС.

«Очень важно, что вы присутствовали на этой встрече. Наши народы заслуживают европейскую перспективу, учитывая, в частности, то, что объем обязательств наших трех государств по сделкам об ассоциации можно сравнить с обязательствами нынешних стран – кандидатов на членство в ЕС», – сказал Зеленский.

Зеленский и Мишель также обсудили подготовку саммита Украина-ЕС, запланированный на октябрь. Также Зеленский предложил рассмотреть ряд инициатив для развития практического сотрудничества между государствами Ассоциированного трио и ЕС – реализация совместных инфраструктурных проектов, взаимодействие в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и обороны, цифрового рынка и торговли.

Также Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Он поздравил ее с победой проевропейских демократических сил на парламентских выборах в Молдове и пожелал успехов в формировании эффективного правительства.

Стороны обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества, определив ключевым направлением сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов.

«Успешная реализация подобных двух- и многосторонних проектов должна стать важным шагом в направлении усиления диверсификации и энергетической независимости обеих стран», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью ускорения строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць. Также Зеленский рассказал Майе Санду о работе Крымской платформы, подтвердив свое приглашение молдавской коллеге.

Наконец, на переговорах с присутствием Мишеля, Санду, а также президента Грузии Саломе Зурабишвили Зеленский заявил, что безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом мирового сообщества.

«Сегодня Украина, Грузия и Молдова продолжают отстаивать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность. Противодействуют внешней агрессии и гибридным атакам», – подчеркнул Зеленский.

«Значительное внимание мы уделили сегодня развития безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинский инициатива Крымская платформа», – подытожил Зеленский.

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