Словенский велогонщик выиграл «Тур де Франс» второй раз подряд
Велогонщик UAE-Team Emirates Фаддей Погачар захватил лидерство на восьмом этапе и не отдавал желтую майку лидера в течение двух недель.
В общем зачете Погачар более чем на пять минут опередил датчанина Йонаса Вингегора из команды Jumbo-Visma. Третьим стал представитель Эквадора Ричард Карапас (INEOS Grenadiers).
Добавим, что Погачар стал чемпионом «Большой петли» во второй раз в карьере. Впервые словенец выиграл легендарную веломногодневку в прошлом году.
Погачар – четвертый велогонщик, выигравший две первые велогонки Tour de France в карьере. Такое же достижение принадлежит Эдди Мерксу из Бельгии (1969-1970), а также французам Бернару Ино (1978-1979) и Лорану Финьону (1983-1984).
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Для 32-летнего британца эта победа — четвертая на «Тур де Франс» и третья подряд. «Тур де Франс» проходил по дорогам Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.