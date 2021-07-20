Словенский велогонщик выиграл «Тур де Франс» второй раз подряд

Велогонщик UAE-Team Emirates Фаддей Погачар захватил лидерство на восьмом этапе и не отдавал желтую майку лидера в течение двух недель.

В общем зачете Погачар более чем на пять минут опередил датчанина Йонаса Вингегора из команды Jumbo-Visma. Третьим стал представитель Эквадора Ричард Карапас (INEOS Grenadiers).

Добавим, что Погачар стал чемпионом «Большой петли» во второй раз в карьере. Впервые словенец выиграл легендарную веломногодневку в прошлом году.

Погачар – четвертый велогонщик, выигравший две первые велогонки Tour de France в карьере. Такое же достижение принадлежит Эдди Мерксу из Бельгии (1969-1970), а также французам Бернару Ино (1978-1979) и Лорану Финьону (1983-1984).

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