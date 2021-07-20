Большинство украинцев готово голосовать за вступление в ЕС и НАТО, – опрос

Украинцы готовы проголосовать за вступление в НАТО и ЕС на референдуме. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы в это время проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, 52% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19% – против, и 29% – не определились, либо не принимали бы участия в голосовании.

Если предположить, что те, кто не определился, не стали бы участвовать в голосовании на референдуме по вступлению в ЕС, в голосовании приняли бы 71% всех, кто имеет право голосовать и проживающее на территориях, контролируемых властями Украины, и поданы голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в июне 2021 года: за вступление в ЕС – 73% голосов, против – 27%.

В то же время вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения: если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, отбывался в июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% – против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

Поэтому если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов – за вступление Украины в НАТО, 34% – против.

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