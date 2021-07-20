Российские гребцы снялись с Олимпиады из-за допинга
Решение связано с отстранением гребцов Никиты Моргачова и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в допинг-пробах.
Федерация гребного спорта России направила в Международную федерацию гребного спорта (FISA) официальное решение о снятии команды четверки парной с Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает пресс-служба FISA.
«Тренерский совет ФГСР глубоко проанализировал результаты тренировок двух возможных запасных в команде и пришел к выводу, что уровень их навыков не соответствует олимпийским стандартам», – сказано в документе.
Решение связано с отстранением гребцов Никиты Моргачова и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в допинг-пробах. Их должны были заменить Александр Матвеев и Никита Еськин, однако руководство сборной осталось неудовлетворенным уровнем их готовности.
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