Немецкий триатлонист побил мировой рекорд

На дистанции «Айронмен» Ян Фродено победил канадца Лионеля Сандерса. Предыдущий рекорд продержался пять лет и принадлежал тому же Фродено.

39-летний спортсмен преодолел дистанцию из трех этапов – 3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и марафонскую дистанцию 42,2 км в беге – за 7 часов 27 минут и 53 секунды.

Предыдущий рекорд продержался пять лет и принадлежал тому же Фродено – 7 часов 35 минут и 39 секунд.

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