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07:53 20 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В РПЦ заявили, что вакцинация не повредит «образ Божий» в человеке

Наместник Соловецкого монастыря епископ Порфирий во время выступлении перед паствой сказал, что вакцина от коронавируса может отредактировать геном человека. Его поправили…

«Совершенно официальная информация: вакцина – это генно-инженерный, высокотехнологичный продукт. Что такое генетически модифицированный человек? В какой степени образ Божий остался в нем неповрежденным и кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе Божьем?» – сказал священник.

Представители Русской православной церкви прокомментировали слова епископа Порфиция.

«Владыка Порфирий – достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний», – сказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда утверждает, что РПЦ выступают за добровольную вакцинацию, и отметил что на сегодняшний день это основной способ борьбы с пандемией. Монах Порфирий, по его словам, ошибался и уже сам с сожалением это признал.

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Тэги: РПЦ, вакцинация
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