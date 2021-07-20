Зеленский пригласил Грузию и Молдову на саммит Крымская платформа
Владимир Зеленский пригласил лидеров Грузии и Молдавии принять участие в саммите переговорной площадки Крымская платформа.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров Грузии и Молдовы принять участие в саммите новой переговорной площадки Крымская платформа, который планируется провести в Киеве 23 августа. Об этом сообщает ТАСС.
«Я буду рад видеть вас, уважаемые президенты, на учредительном саммите, который состоится в Киеве 23 августа», – сказал Зеленский на пресс-конференции в Батуми.
Зеленский отметил, что Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы на земле трех этих стран «линии разграничения исчезли навсегда».
Он проинформировал, что в ходе конференции стороны значительное внимание уделили развитию сотрудничества в области безопасности и обороны в Черноморском регионе и вопросам возвращения Черного и Азовского морей в пространство международного морского права.
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