В ЛНР острый дефицит питьевой воды
В ряде населенных пунктов Луганской области воду подают не чаще одного раза в два дня. В Минреинтеграции обеспокоены ситуацией.
На временно неподконтрольной правительству территории Луганской области острый дефицит питьевой воды. Об этом сообщает Минреинтеграции в понедельник, 19 июля.
В частности, в Хрустальном питьевую воду подают один-два раза в неделю или через день, в зависимости от района города. А на территории населенных пунктов Голубовское, Донецкое, Кировск – подача питьевой воды происходит только раз в неделю. В оккупированной Кадиевке питьевую воду подают частично раз в два-три дня.
«На территории г. Алчевск, где наблюдается один из наиболее загрязненных показателей питьевой воды, заявленное водоснабжение через день, однако, по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд», – заявили в министерстве.
При этом аномальная жара может катастрофически ухудшить качество воды в ОРЛО, так как неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространения инфекций среди населения.
«Оккупационные режимы РФ продолжают дерзко нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид», – подытожили в ведомстве.
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