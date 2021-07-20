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17:00 20 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ угрожает США «непреднамеренным конфликтом»

В Пентагоне ранее заявили, что могут развернуть в Европе гиперзвуковые ракеты. В РФ назвали это «дестабилизирующим фактором».

Россия угрожает США «непреднамеренным конфликтом» в случае размещения гиперзвуковых ракет в Европе. Об этом сказано в Twitter посольства РФ в США во вторник, 20 июля.

Так в российском диппредставительстве отреагировали на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, ранее сделавшего заявление о гиперзвуковом оружии.

«Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта», – сказано в заявлении.

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Тэги: США, рф, гиперзвуковое оружие
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