РФ угрожает США «непреднамеренным конфликтом»
В Пентагоне ранее заявили, что могут развернуть в Европе гиперзвуковые ракеты. В РФ назвали это «дестабилизирующим фактором».
Россия угрожает США «непреднамеренным конфликтом» в случае размещения гиперзвуковых ракет в Европе. Об этом сказано в Twitter посольства РФ в США во вторник, 20 июля.
Так в российском диппредставительстве отреагировали на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, ранее сделавшего заявление о гиперзвуковом оружии.
«Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта», – сказано в заявлении.
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