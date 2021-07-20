Самый богатый человек планеты Джефф Безос стартует в космос
New Shepard собирается подняться на высоту около 100 километров.
Самый богатый человек планеты Джефф Безос стартует в космос сегодня, 20 июля, прямо в эти минуты на корабле New Shepard собственной космической компании Blue Origin.
С Безосом полетят его брат Марк, первый коммерческий клиент Blue Origin 18-летний студент-физик Оливер Деймен и 82-летняя летчица Уолли Фанк. Деймен и Фанк станут самым молодым и самым старым человеком в космосе соотвественно.
New Shepard собирается подняться на высоту около 100 километров. Недавно другой миллиардер Ричард Брэнсон на борту корабля компании Virgin Galactic поднялся на высоту в 86 километров.
Трансляцию можно смотреть тут:
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