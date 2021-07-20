НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
20:00 20 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина может отменить обязательный военный призыв

Призыв на срочную службу могут отменить с 2023 года, говорит Корниенко. Это предусмотрено стратегией по вступлению в НАТО.

В рамках военной реформы в Украине с 2023 года могут отменить обязательный призыв на военную службу. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью Українським новинам, опубликованном во вторник, 20 июля.

По его словам, с принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, предусматривающая замену обязательного призыва службой в резерве.

«Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно», – говорит Корниенко.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, НАТО, армия, срочный призыв
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ВР увеличила численность Вооруженных сил Украины

Численность армии вырастет на 11 тысяч человек. Также в Украине создадут территориальную оборону.

Рада призвала Зеленского повторно подать заявку на получение ПДЧ в НАТО

Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского повторно подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО. За это проголосовали 284 депутата.

В Верховной Раде выступит генсек НАТО

30 октября в Украину приедут представители Совета НАТО. Планируется выступление Йенса Столтенберга в Верховной Раде.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com