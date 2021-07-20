Украина может отменить обязательный военный призыв
Призыв на срочную службу могут отменить с 2023 года, говорит Корниенко. Это предусмотрено стратегией по вступлению в НАТО.
В рамках военной реформы в Украине с 2023 года могут отменить обязательный призыв на военную службу. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью Українським новинам, опубликованном во вторник, 20 июля.
По его словам, с принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, предусматривающая замену обязательного призыва службой в резерве.
«Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно», – говорит Корниенко.
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