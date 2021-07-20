ЕС дезорганизует урегулирование на Донбассе
У Путина обвиняют Евросоюз в создании условий для замораживания конфликта на Донбассе.
Кремль обвиняет Евросоюз в дезорганизации переговорного процесса и создании условий для замораживания конфликта» на Донбассе. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale, опубликованном во вторник, 20 июля, на сайте посольства РФ во Франции.
«Она вмещает две абсолютно несовместимые линии. С одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений. С другой – непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование», – сказал он.
По его словам, «это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на юго-востоке Украины, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта».
Козак отметил, что Россия не имеет возражений против подключения к действующим переговорным форматам по Донбассу новых участников, включая США, «если речь идет о новых конструктивных идеях, о мирном политическом урегулировании конфликта». Но Москва будет против, если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта.
Он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира в Украине и внутриполитической стабильности.
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