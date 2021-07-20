Вступление в НАТО – право Украины – Козак
Как сувернное государство Украина может присоединяться к любым международным союзам, говорят в Кремле.
Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявляет о праве Украины вступить в НАТО, Москва может только разъяснять Киеву последствия такого решения. Об этом он заявил в интервью Politique Internationale, опубликованном во вторник, 20 июля, на сайте посольства РФ во Франции.
«В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», – сказал он.
При этом Козак сомневается в скором членстве Украины в ЕС и НАТО. «Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем», – сказал он.
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