Берлин расширит партнерство с Киевом

Если же РФ использует трубопровод в качестве оружия против Украины, правительство ФРГ готово принять контрмеры.

Власти Германии готовы на более тесное экономическое сотрудничество с Украиной ради заключения сделки с США, связанной с российским газопроводом Северный поток-2, пишет Handelsblatt.

Правительство Германии хочет решить проблемы безопасности и готово расширить поддержку, оказываемую Киеву, отмечает издание. Цель в том, чтобы помочь Украине стать партнером в европейском энергетическом переходе. Вашингтон тоже хочет принять в этом еще большее участие.

Однако прежде всего, согласно Handelsblatt, Белый дом желает убедиться, что руководство Украины поддерживает возможную сделку с ФРГ.

В случае, если Россия использует трубопровод в качестве оружия против Украины, правительство Германии готово принять контрмеры. Какие именно – не сообщается.

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